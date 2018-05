Bern - "Lohngleichheit. Punkt. Schluss": Unter diesem Motto versammeln sich am heutigen Tag der Arbeit Gewerkschaften und deren Sympathisanten in der ganzen Schweiz zu Demonstrationen und Festivitäten. Auch die SP-Bundesräte Alain Berset und Simonetta Sommaruga treten auf.

Der Tag der Arbeit kann seit jeher als Spiegel der Gesellschaft betrachtet werden: In seiner über 125-jährigen Tradition machten die Gewerkschaften in der Schweiz jährlich am 1. Mai auf die aktuellen sozialen Auseinandersetzungen aufmerksam.

In diesem Jahr fokussieren die Gewerkschaften auf die Bemühungen um gleiche Löhne für Männer und Frauen. Sie berufen sich dabei auf die Verfassung, wie es im Aufruf des Schweizerischen Gewerkschaftsbundes (SGB) zum 1. Mai heisst. Diese schreibe seit 37 Jahren die Gleichstellung von Mann und Frau vor. Auch das Gleichstellungsgesetz verlange seit 22 Jahren gleichen Lohn für gleichwertige Arbeit.

In der Realität würden die Löhne der Frauen jedoch noch immer denjenigen der Männer hinterherhinken. Der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...