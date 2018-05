Noch einmal 30 Tage Aufschub gibt es aus dem Weißen Haus für die EU. Bis zum 1. Juni verschont US-Präsident Donald Trump die EU-Länder ein weiteres Mal vor Strafzöllen auf Stahl und Aluminium. Aus gutem Grund.

Die Entscheidung wurde in Washington nur wenige Stunden vor Inkrafttreten der Zölle um Mitternacht bekannt gegeben: US-Präsident Donald Trump gewährt den EU-Staaten einen weiteren Aufschub bei den US-Einfuhrzöllen auf Stahl und Aluminium bis 1. Juni. Gleiches gilt für die US-Nachbarn Mexiko und Kanada.

Die EU und andere Länder wurden bis zuletzt auf die Folter gespannt. EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström hatte noch am Montag mit US-Handelsminister Wilbur Ross telefoniert, um eine Verbesserung der Situation erreichen zu können.

Nun muss in den nächsten vier Wochen Bewegung in die Sache kommen, sonst - so die schriftlich bestätigte Drohung - sei es spätestens zum 1. Juni so weit und die Strafzölle würden kommen. Weitere Aufschübe soll es nämlich nicht geben, heißt es aus dem Weißen Haus. Trump unterzeichnete am Montag zwei entsprechende Proklamationen.

Die Bundesregierung reagierte verhalten auf die Ankündigung. Man habe die neue Schonfrist der USA "zur Kenntnis genommen", teilte die stellvertretende Regierungssprecherin Martina Fietz in einer am Dienstagmorgen verbreiteten Erklärung mit. Grundsätzlich erwarte die Bundesregierung weiterhin eine dauerhafte Ausnahme. Nunmehr werde die Europäische Kommission mit den Mitgliedsstaaten das weitere Vorgehen beraten.

Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) begrüßte die Verlängerung der Schonfrist für die EU. "Die verlängerte Atempause bietet die Chance, den Handelskonflikt zu entschärfen", erklärt DIHK-Präsident Eric Schweitzer. Die verlängerten Ausnahmen täuschten aber nicht darüber hinweg, dass sich die USA über globale ...

Den vollständigen Artikel lesen ...