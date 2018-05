Das Jahr 2017 wird für S&T in die Rekordbücher gehen. Noch nie zuvor hatte das Unternehmen ein so erfolgreiches Geschäftsjahr gehabt wie in 2017. Der Umsatz wurde um satte 75 Prozent auf 882 Millionen Euro gesteigert und dadurch auch das Umsatzziel übertroffen. Ebenso fast verdoppelt wurde das EBITDA auf 68,1 Millionen Euro. Mit 52 Prozent EBITDA Anteil hatte das Segment IoT Solutions einen riesigen Anteil an diesem starken Ergebnis! Ebenso rund ...

Den vollständigen Artikel lesen ...