In meinem allerersten Artikel für The Motley Fool habe ich vor knapp zwei Jahren auf die vermeintlichen Vorzüge der H&M-Aktie (WKN: 872318) hingewiesen. Die Aktie war damals bereits deutlich unter die Räder gekommen und ich vermutete hier eine dividendenstarke, gut gerüstete, markenstarke und solide aufgestellte Modekette ausfindig gemacht zu haben. 24 Monate später ist der Kurs (leider, leider!) noch deutlich weiter eingebrochen. Und weil ich so langsam die Geduld mit der Aktie verliere und kaum operative Erfolge erkennen kann, die Besserung geloben, hat sich meine Meinung in Bezug auf das schwedische Mode-Papier inzwischen deutlich geändert. Warum? Schau selbst! ...

