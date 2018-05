Jedes Wohnhaus braucht heute Balkon oder Loggia. Das stellt nicht nur die Architekten vor Herausforderungen - sondern auch die Bewohner.

Wie wohnen Architekten? Manchmal am liebsten draußen, vor der Tür. So wie Claudia Meixner vom Frankfurter Architekturbüro Meixner Schlüter Wendt, deren Lieblingsplatz im ersten Obergeschoss liegt, auf dem Balkon, beschirmt von einem Baum, möbliert mit Liege, Stuhl und Holztisch. Nicht nach hinten gelegen, wohlgemerkt, sondern nach vorn, direkt an der Straßenkreuzung, mit drei Fußgängerampeln, mitten im Frankfurter Nordend.

Nein, sagt Meixner, das hätte sie sich nicht träumen lassen, als sie hier mit ihrer Familie einzog: dass sie statt auf einem der beiden üppig begrünten Balkone mit Blick auf den Garten öfter vorn sitzen würden, auf dem Frontbalkon, der sich leicht zurückgesetzt in die Fassade fügt, sodass man, vor Einsicht geschützt, das Geschehen auf der Straße gut beobachten kann. "Hier findet das Leben statt", sagt Claudia Meixner, "hier ist es urban." Warum ist ihr der Balkon so wichtig? Weil er die "Qualitäten des Ortes einfängt", an der "Schnittstelle zwischen privatem und öffentlichem Raum". Weil er, wie jeder gute Balkon, ein Element darstellt, das Raum zwischen den Räumen schafft.

Historische Vorbilder für den Balkon gibt es reichlich. Da wäre etwa das späte 19. Jahrhundert mit seinen schmalen Austritten. Und natürlich das Bauhaus mit seinem der Sonne zugewendeten Wohnungsbau: "Außen- und Binnenraum", sagt der Architekturhistoriker Wolfgang Pehnt, "sollten verzahnt werden durch Balkons und Dachterrassen", die "befreites Wohnen" versprachen für "befreite Körper". Spätestens seither gehört zur Grundausstattung der Wohnung der Balkon, der heute nicht nur die Architekten vor Herausforderungen stellt, sondern auch die Bewohner.

Weil er alles Mögliche sein kann: ein wundersames, liebevoll dekoriertes, überinszeniertes oder auch fast vergessenes "Dazwischen". Ein Paradiesgärtlein (mit Zitronenbäumchen und Männertreu) oder ein Abstellraum. Eine Partybühne (vor allem für Raucher) oder ein Rückzugsort des legitimen Kitschs: mit verschnörkeltem Kerzenhalter und aus dem Urlaub mitgebrachten Muschelschalen, mit tibetanischen Gebetsfahnen und Klangspielen aus Bambus.Immer ist der Balkon ein Zwitter, nicht ganz drinnen, nicht ganz draußen, markiert eine Schwellensituation - also das, was Claudia Meixner reizt: Übergangs- und Zwischenräume, die architektonisch gestaltet werden wollen. "Wie konzipiert man diese Raumfilter? Was schirmt man ab, was öffnet man?"

Fragen, auf die das Büro zuletzt zwei spektakuläre Antworten gegeben hat: mit dem Axis-Projekt, einem 60 Meter hohen Wohnhaus am westlichen Eingang zum Frankfurter Europaviertel, mit seinen zur Südseite vorgehängten Balkonbändern, die im sanften Zickzackrhythmus um die Fassade vor- und zurückschwingen. Und mit dem 140 Meter hohen, neu errichteten Henninger Turm, dem einstigen Wahrzeichen Sachsenhausens: Um den unverstellten Skyline-Blick zu sichern, der heute für die Vermarktung entscheidend ist, haben Meixner Schlüter Wendt gleich drei Seiten des Schafts verglast. Wie bei einem Rasterbild des niederländischen Malers Piet Mondrian wachsen die Fassaden 40 Stockwerke über ein Gitter vertikaler und horizontaler Linien in die Höhe. 209 Eigentumswohnungen, ...

