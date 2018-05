Tokio / Hongkong / Shanghai - Asiens Aktienmärkte haben sich am Dienstag in einem durch Feiertage in weiten Teilen der Region bestimmten Handel ohne klare Richtung präsentiert. Japans Leitindex Nikkei 225 legte zum Handelsschluss am Dienstag um 0,18 Prozent auf 22'508,03 Punkte zu. Der Topix büsste hingegen 0,17 Prozent auf 1774,18 Punkte ein.

Negativ auf fielen in Tokio die Aktien von Sony, die um 6 Prozent absackten und so ihren grössten Tagesverlust seit zwei Jahren erlitten. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...