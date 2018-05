Bern - Über Sprachhürden stolpert man meist während der Ferienzeit. Doch auch bei der täglichen Arbeit helfen die unzähligen Dolmetscher aus dem Internet und auf dem Handy weiter.

Dass wir uns im globalisierten Alltag immer wieder fremd fühlen, hat viel mit der Sprache zu tun. Spannende Webseiten sind nur in Englisch und Gebrauchsanweisungen schlimmstenfalls nur in Chinesisch zu haben. Studiert man abseits von Touristenzentrum die Speisekarte, wäre man ebenfalls froh, wenn man sein Essen nicht auf Gut-Glück bestellen müsste.

Doch heute stehen jederzeit kostenlose Dolmetscher zur Verfügung. Am zuverlässigsten Arbeiten diese mit einer Internetverbindung, aber immer mehr Handy-Apps radebrechen sogar, wenn man offline ist.

Was heisst doch gleich?

Auf Reisen hat man englischsprachige Freunde kennengelernt, denen man nun ein E-Mail senden will. Wer dabei mangels Sprachkenntnissen an seine Schamgrenze gelangt, nutzt im Browser einfach Internetübersetzer wie translate.google.com, bing.com/translator oder der kaum bekannte, europäische und gute deepl.com/translator.

Bei diesen Helfern kann man einfach deutschen Text eintippen, Zielsprache auswählen und dann den übersetzten Text aus der Webseite ins E-Mail kopieren. Das Resultat ist zwar nicht perfekt, aber in den meisten Fällen verständlich und orthographisch besser als das eigene Halbwissen. Je kürzer und einfacher ...

