Aktie im Fokus - Aixtron

Von weiter heftigen Kursverlusten war der gestrige Handelstag bei Aixtron geprägt. So verlor die Aktie über acht Prozent und ging bei 11,85 Euro aus dem Handel. Dies war der vierte negative Handelstag in Folge. Damit kam die Aktie erstmalig seit April 2017 wieder in Kontakt mit der 200-Tage-Linie.

Aktuell notiert diese bei rund 12,36 Euro. Ein weiterer Kursverlust unter das gestrige Tagestief von 11,66 Euro könnte die Talfahrt beschleunigen. Eine erste Unterstützungszone liegt zwischen 10,70 und 10,60 Euro. Ob der Kursverfall hier sein Ende findet, bleibt abzuwarten, aktuell scheinen die größeren Chancen bei Aixtron auf der Short-Seite zu liegen.

