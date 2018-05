Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Infineon auf "Overweight" mit einem Kursziel von 25,50 Euro belassen. Mit Blick auf ein vergleichsweise niedriges Kursniveau glaube er, dass der Markt bei dem Halbleiterhersteller zu vorsichtig an die Resultate für das zweite Geschäftsquartal herangehe, schrieb Analyst Sandeep Deshpande in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Mit einem bedeutenden Wachstum im Automobilbereich sei das Unternehmen nur wenig abhängig von schwächelnden Marktsegmenten. Auch Währungen entwickelten sich derzeit zum Vorteil von Infineon./tih/jha/ Datum der Analyse: 01.05.2018

ISIN: DE0006231004