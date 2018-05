Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Gümligen (pts001/01.05.2018/10:30) - Die Erne Consulting AG wurde 1986 als unabhängiges EDV-Dienstleistungsunternehmen gegründet. 1999 führten wir den Produktnamen POLYPOINT® ein. Dieser wurde seit 2013 bis zum heutigen Tag mit einem neuen Corporate Design verstärkt in die Kommunikation eingebunden. Ziel ist es, mit dem Wechsel von Erne Consulting AG zu POLYPOINT AG die Unternehmens- sowie Produktidentität zu vereinheitlichen und somit unseren Brand POLYPOINT weiter bei unseren Mitarbeitern, Kunden und im Markt zu stärken. Wir sind das Unternehmen. Wir sind das Produkt. Wir sind POLYPOINT. Alle bestehenden Verträge und Bestimmungen bleiben durch den Namenswechsel weiterhin rechtsgültig. Bitte beachten Sie bei zukünftigem Schriftverkehr unseren neuen Firmennamen und unsere neuen Firmenadressen: POLYPOINT AG Bahnhofstrasse 4 CH-3073 Gümligen +41 31 950 90 70 info@polypoint.ch polypoint.ch POLYPOINT SA Filiale Yverdon Avenue des Sciences 11 CH-1400 Yverdon-les-Bains +41 24 493 33 33 info@polypoint.ch fr.polypoint.ch Wir sind überzeugt, mit der Anpassung unseres Firmennamens einen weiteren wichtigen Schritt in die Zukunftssteuerung unseres Unternehmens und in unserem Streben nach Vereinfachung und Effizienz im Markt getätigt zu haben. Weitere Informationen zur Umbenennung finden Sie unter: https://polypoint.ch/Namenswechsel-FAQ (Ende) Aussender: POLYPOINT AG Ansprechpartner: Thomas Buerdel Tel.: +41 31 950 90 70 E-Mail: thomas.buerdel@polypoint.ch Website: polypoint.ch Quelle: http://www.pressetext.com/news/20180501001

