Es ist geplant, dass der Tech-Riese Apple (WKN:865985) die Ergebnisse für das zweite Quartal nach Börsenschluss am Dienstag, 1. Mai, veröffentlichen wird. Angesichts der zunehmenden Umsatzsteigerungen von Apple im Vergleich zum Vorjahr werden sich die Investoren fragen, ob der iPhone-Hersteller in der Lage war, diese Dynamik aufrechtzuerhalten. Zusätzlich können die Investoren einen Blick auf andere wichtige Kennzahlen wie die Rohertragsmarge, das Wachstum bei Dienstleistungen und anderen Produkten und vieles mehr werfen. Vor der Veröffentlichung der Ergebnisse des zweiten Quartals von Apple in dieser Woche findest du hier eine Vorschau, was du von den fünf wichtigsten Kennzahlen erwarten kannst. 1. Umsatzwachstum ...

