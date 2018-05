Aktie im Fokus - Vonovia

Kurz vor ihrem Allzeithoch vom 09.01.18 bei 42,68 Euro steht der DAX-Titel Vonovia. Nur rund ein Euro fehlt noch im Vergleich zum gestrigen Schlusskurs bei 41,61 Euro. Spannend wird also, wie sich die Aktie in den nächsten Tagen in der Nähe ihres Rekordhochs verhält.

Ein Ausbruch nach oben wäre rein charttechnisch gesehen als Kaufsignal zu werten. Gelingt es jedoch nicht neue Rekordstände zu erreichen, dann könnten auch vorerst wieder die Bären das Ruder übernehmen. Insbesondere Kurse unter 40,85 Euro würden eher für weitere Kursverluste sprechen, ein mögliches Kursziel wäre dann die Marke von 39,50 Euro. Am 03.05. stehen die Quartalszahlen bei Vonovia an.



