Im Kampf gegen Müll will die EU-Kommission Geschirr und Besteck aus Plastik verbieten. Eine Richtlinie dazu soll am 23. Mai vorgelegt werden.

Mitgliedsstaaten sollen den Verkauf von Gabeln, Messern, Löffeln, Strohalmen und Essstäbchen aus Plastik verbieten, geht aus dem Entwurf einer Richtlinie hervor, die der WirtschaftsWoche vorliegt. Die EU-Kommission will die Richtlinie am 23. Mai vorlegen. Am Mittwoch will EU-Haushaltskommissar Günther Oettinger ...

Den vollständigen Artikel lesen ...