London - Der britische Aktienmarkt hat am Dienstag in einem ruhigen Handelsumfeld etwas zugelegt. Weil an den meisten anderen wichtigen Märkten - etwa in Frankreich, der Schweiz, den Niederlanden oder Spanien - nicht gehandelt wurde, war unter den bedeutenden Handelsplätzen einzig die Londoner Börse geöffnet.

Zuletzt stand der britische Leitindex FTSE 100 0,15 Prozent höher bei 7520,29 Punkten. Ein eher schwach gewerteter Einkaufsmanagerindex für April konnte den Anlegern ihre leicht positive Stimmung in London nicht vermiesen.

Die Societe Generale verwies am Morgen darauf, dass wegen der Maifeiertage in vielen Ländern ein eher verhaltener Handel zu erwarten war. Thema des Tages war in Europa die Verlängerung der Schonfrist bei den US-Einfuhrzöllen auf Stahl und Aluminium ...

