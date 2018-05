Apple zieht Bilanz - und scheint erstmals angreifbar. Die Investoren sind verunsichert. Der US-Konzern steuert mit einer riskanten Strategie gegen.

Am Dienstag stellt Apple die Gewinnprognosen für das zweite Quartal vor. Die Zahlen zeigen, womit sich die meisten Investoren wohl bereits abgefunden haben: Mit dem iPhone X kann der Konzern nicht an frühere Erfolge anknüpfen. Die Ankündigung eines neuen Modells dürfte daher Aufschluss auf eine neue Unternehmensstrategie geben.

CEO Tim Cook und seine Vorstandskollegen werden sich beweisen müssen, so GBH-Insights-Analyst Daniel Ives. Die Verkaufsprognosen und eine Analysten-Konferenz am Dienstag läuten seiner Ansicht nach eine Umbruchphase ein. Nachdem die Analysten die Verkaufsschätzungen für das neue iPhone herunter gesetzt hatten, verlor die Apple-Aktie in den vergangenen zwei Wochen acht Prozent an Wert.

Weitere Hiobsbotschaften kommen von den Zulieferern: Sie berichten von einer schwachen Nachfrage bei den Highend-Geräte. Es werden Bedenken laut, dass der Smartphone-Boom, der Apple zum wertvollsten Technik -Konzern machte, abnehmen könnte. Denn auch im wichtigen Markt China steht das Unternehmen unter Druck: Verbraucher meiden dort vermehrt die teuren Apple-Geräte greifen lieber zu Rivalen wie Oppo und Vivo. Deren Marktanteil ist zuletzt deutlich gestiegen.

Der Konzern dürfte ein zwei-prozentiges Wachstum der Absatzzahlen in Aussicht stellen. Doch eine Analystenauswertung der Nachrichtenagentur Bloomberg zeigt: Die Finanzmarktprofis sind pessimistischer. Sie erwarten für das dritte Quartal einen Rückgang um fünf Prozent.

Noch im Herbst waren diese enttäuschenden Zahlen nicht absehbar. Die Erwartungen waren hoch, als Apple das neue Modell ankündigte. Doch das iPhone 8 und das 8 Plus unterschieden sich kaum von den Vorgängern 6 und 6 Plus, die drei Jahre zuvor erschienen. Der Nachfolger der iPhone-8-Reihe - das iPhone X überzeugte zwar mit einem ...

