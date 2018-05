Köln, 1. Mai 2018 (ots) - Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen,



es ist soweit: Wir freuen uns Ihnen den künftigen Chefdirigenten des WDR Sinfonieorchesters ab der Saison 2019/20 vorstellen zu können. Für Ihre Fragen steht Ihnen der designierte Maestro schon morgen persönlich zur Verfügung.



Der Presse-/Fototermin findet statt



am Mittwoch, den 2. Mai 2018 12.45 Uhr Fototermin 13.00 Uhr Pressegespräch im Kleinen Sendesaal, WDR Funkhaus, Appellhofplatz 1, 50667 Köln.



Es werden zudem anwesend sein:



Valerie Weber, WDR Hörfunkdirektorin



Dr. Christoph Stahl, Hauptabteilungsleiter Orchester und Chor



Siegwald Bütow, Manager WDR Sinfonieorchester



Das Pressegespräch wird live gestreamt auf der Homepage des WDR Sinfonieorchesters und in der WDR Presselounge.



Bitte melden Sie exklusive Interviewwünsche vorab an. Wir freuen uns über Ihre Zusage:



Pressekontakt: Barbara Feiereis, WDR Presse und Information, Tel. 0221 2207122, barbara.feiereis@wdr.de