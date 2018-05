Das Analysehaus RBC Capital hat die Einstufung für Hugo Boss auf "Outperform" mit einem Kursziel von 80 Euro belassen. Der deutsche Modekonzerns sei im europäischen Luxusgütersektor sein Favorit, um auf eine Kehrtwende zu setzen, schrieb Analyst Piral Dadhania in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Neuausrichtung der Marke sei in weiten Teilen vollzogen und die Umsatzentwicklung ermutigend. Investitionen dürften zwar in diesem Jahr das Margenpotenzial in Zaum halten. In den Folgejahren sei hier aber Besserung in Sicht./tih/jha/ Datum der Analyse: 01.05.2018

