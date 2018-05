Das Analysehaus RBC Capital hat die Einstufung für Just Eat nach Zahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 840 Pence belassen. Der Jahresstart des Essens-Lieferdienstes sei gut ausgefallen, schrieb Analystin Sherri Malek in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Sowohl beim Umsatz als auch den Bestellungen sei das Wachstum größer ausgefallen als erwartet./tih/jha/ Datum der Analyse: 01.05.2018

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0015 2018-05-01/12:32

ISIN: GB00BKX5CN86