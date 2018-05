Ernennung von Philippe Carlier zum VP Global Operations zur Optimierung und Neugestaltung der Dienstleistungserbringung als globales Projekt und zur geografischen Expansion

Exclusive Group, das Value Added Services und Technologie-Unternehmen (VAST), nimmt Chancen wahr, um die weltweite Logistik für die größten GSIs und Dienstleistungsanbieter zu optimieren mit der Ernennung von Philippe Carlier, einem internationalen Lieferkettenexperten, zum VP Global Oparations. Carlier schließt sich dem Unternehmen an, um die künftige Betriebsstrategie und Plattform für die Geschäftstätigkeiten der Exclusive Group neu zu gestalten. Er leitet ein engagiertes globales Team, das sich auf die Betriebseffizienz und Verbesserungen bei der Erbringung von innovativen Mehrwert-Dienstleitungen sowie bei der ‚klassischen' Erbringung konzentriert.

"Diese strategische Ernennung ist für die Digitalisierung unseres Geschäftsmodells wesentlich, da wir versuchen, mit den weltweit führenden IT-Partnern neue Chancen zu ergreifen und unsere Innovationsrolle in globalen Märkten zu halten", sagte Olivier Breittmayer, CEO von Exclusive Group. "Philippes Erfolgsbilanz und seine Vision machen aus ihm den herausragenden Kandidaten. Seine Herausforderung ist es jetzt, den wachsenden Marktappetit für unsere globalen Projektkompetenzen, die steigende Beliebtheit unseres Lieferanten- und Dienstleistungsportfolios und den Ausbau unserer geografischen Reichweite anzugehen alles in einem hocheffizienten und optimierten Modell."

Philippe Carlier verfügt über eine mehr als 25-jährige Erfahrung als Führungskraft in IT-Verteilertätigkeiten, mit einer Erfolgsbilanz bei Veränderungen in EMEA, Nordamerika und auf internationaler Ebene. Er war zuvor bei Westcon-Comstor als Director of Global Supply Chain Services tätig und davor arbeitete er in strategischen Rollen auf Senior-Niveau auf beiden Seiten des Atlantiks für Ingram Micro und US Robotics.

"Dies ist eine große Chance, um zu einer globalen Erfolgsgeschichte beizutragen, indem ich mein Know-How im Bereich der strategischen Lieferkettenverwaltung einsetze, um das Wachstum weiter anzukurbeln und die Unternehmensrentabilität zu steigern", sagte Philippe Carlier, VP Global Operations Transformation bei Exclusive Group. "Ich freue mich auf eine aufregende Zeit, in der wir die nächste Wachstumsphase gemeinsam mit unseren Partnern und Großkunden einleiten."

