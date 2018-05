Der Deutsche Gewerkschaftsbund hat zum "Tag der Arbeit" Tarifverträge für möglichst alle Beschäftigten gefordert. Nur so lasse sich verhindern, dass einzelne nicht tarifgebundene Unternehmen "mit Dumpinglöhnen Schmutzkonkurrenz betreiben", sagte der DGB-Vorsitzende Reiner Hoffmann am Dienstag auf der DGB-Hauptkundgebung in Nürnberg. Dabei sei besonders die neue Bundesregierung gefordert. Sie habe in ihrer Koalitionsvereinbarung angekündigt, die Tarifbindung zu stärken. "Wir werden nicht zulassen, dass es bei Absichtserklärungen bleibt", sagte der DGB-Chef vor rund 6500 Teilnehmern. Diese waren vorher durch die Stadt gezogen und hatten sich dann vor dem örtlichen Gewerkschaftshaus versammelt.

