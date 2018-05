Andreas Scheuer setzt eine Frist bis zum 1. September und die Autobauer damit unter Druck. Die FDP fordert einen Aufschub bei den Stickoxid-Grenzwerten.

Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) drängt die Autobauer zu Tempo beim Umrüsten älterer Diesel mit besserer Abgas-Software. "Sie müssen bis 1. September die Software-Entwicklung für die Updates abgeschlossen haben", sagte er der "Bild am Sonntag". Danach könne das Kraftfahrt-Bundesamt alle Updates prüfen und freigeben.

Nur so sei die Zusage zu erreichen, bis Jahresende 5,3 Millionen Autos umgerüstet zu haben. Darunter sind 2,5 Millionen Wagen von VW, aus denen ohnehin eine illegale Abgas-Software entfernt werden muss.

Die FDP fordert unterdessen mehr Zeit für den Kampf gegen zu starke Diesel-Abgase in Städten und verlangt deshalb einen Aufschub der europäischen Anforderungen. "Deutschland hat ein fundamentales Interesse daran, Fahrverbote und Wertverluste zu vermeiden und auch industriepolitisch den Diesel nicht weiter zu beschädigen", sagte der FDP-Verkehrsexperte Oliver Luksic der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Die Bundesregierung solle sich daher in Brüssel für ein Moratorium in Sachen Stickoxid ...

