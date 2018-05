Leipzig (ots) - Kabarettistin Simone Solga alias "Kanzlersouffleuse" eröffnet am Freitag, 4. Mai, mit ihrem aktuellen Programm "Das gibt Ärger" im Steintorvarieté in Halle (Saale) den Salzburger Stier 2018. MDR KULTUR überträgt den Abend von 19.00 bis 22.30 Uhr live im Radio.



Der Salzburger Stier ist der renommierteste deutschsprachige Kabarett-Preis, mit dem jedes Jahr je ein Künstler aus Deutschland, Österreich und der Schweiz ausgezeichnet wird. In diesem Jahr präsentiert MDR KULTUR die Preisverleihung, die erstmals im traditionsreichen Steintorvarieté in Halle an der Saale stattfindet. Das Festival zum "Salzburger Stier" besteht immer aus zwei Abenden, dem Eröffnungsabend und dem Preisträgerabend.



Für beide Veranstaltungen konnte MDR KULTUR zwei namhafte mitteldeutsche Kabarettisten gewinnen: Das Auftaktprogramm wird die "Kanzlersouffleuse" Simone Solga bestreiten. Die gebürtige Thüringerin kommt damit nach etlichen Jahren zurück ans Steintorvarieté, wo sie einst erste berufliche Erfolge feierte. Die Moderation des Festivals übernimmt der in Leipzig lebende Kabarettist Mathias Tretter, der Anfang des Jahres mit dem Deutschen Kabarett-Preis 2017 ausgezeichnet wurde.



Am Samstagabend präsentiert Mathias Tretter die diesjährigen Preisträger, die bereits seit Herbst 2017 feststehen: für Deutschland ist es das Berliner Musikkabarett-Duo "Pigor und Eichhorn", für Österreich das Wissenschaftskabarett "Science Busters" und für die Schweiz der Autor und Slam-Poet Christoph Simon.



(Hinweis für Kurzentschlossene:



Für beide Veranstaltungen sind noch Karten an den bekannten Vorverkaufsstellen sowie an der Abendkasse erhältlich.)



Bei MDR KULTUR können die Hörerinnen und Hörer den Eröffnungsabend am Freitag live von 19.00 bis 22.30 Uhr erleben. Der Preisträgerabend wird zeitversetzt an drei Abenden ausgestrahlt: Am Freitag, 18. Mai, ist von 22.30 bis 23.30 Uhr der Auftritt des Schweizer Preisträgers Christoph Simon zu erleben. Die Gewinner aus Österreich, die Science Busters, können die Hörerinnen und Hörer am Freitag, 8. Juni., von 22.30 bis 23.30 Uhr kennen lernen. Und das ausgezeichnete deutsche Berliner Musikkabarett-Duo "Pigor & Eichhorn" ist am Freitag, 22. Juni, von 22.30 bis 23.30 Uhr an der Reihe.



Unter Federführung von MDR KULTUR übertragen außerdem der Westdeutsche Rundfunk (WDR), der Bayerische Rundfunk (BR), Deutschlandfunk (Dlf), der Südwestdeutscher Rundfunk (SWR), der Saarländische Rundfunk (SR) sowie der Österreichische Rundfunk (ORF) und Schweizer Radio und Fernsehen (SRF) das Kabarettereignis im Radio und Fernsehen. Die einzelnen Sendetermine finden Sie hier: www.salzburgerstier.org/sendetermine



Der "Salzburger Stier" wird seit 1982 von den öffentlich-rechtlichen Radiostationen in Deutschland, Österreich, Südtirol und der Schweiz ausgelobt. Zu den Preisträgern gehören Josef Hader, Harald Schmidt, Georg Schramm, Urban Priol und auch Simone Solga.



Die Sendetermine bei MDR KULTUR im Überblick:



Freitag, 04.05.2018. 19.00 - 22.30 Uhr Salzburger Stier 2018 - Der Eröffnungsabend - Live



Freitag, 18.05.2018, 22.30 - 23.30 Uhr Salzburger Stier 2018 - Preisträger Schweiz: Christoph Simon



Freitag, 08.06.2018, 22.30 - 23.30 Uhr Salzburger Stier 2018 - Preisträger Österreich: Science Busters



Freitag, 22.06.2018, 22.30 - 23.30 Uhr Salzburger Stier 2018 - Preisträger Deutschland: Pigor & Eichhorn



