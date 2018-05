Der Vorreiter im Bereich der entscheidungsorientierten Agrarwirtschaft verbessert Produkte für Gewinnmessung, Anbaumanagement und maschinelles Lernen in Echtzeit, um neue Chancen für Erzeuger und Agrarfachleute zu schaffen.

Farmers Edge, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der entscheidungsorientierten Agrarwirtschaft, veröffentlichte heute einen umfassenden FuE-Fahrplan, in dem seine Pläne für Produktverbesserung und Innovation bis 2019 erläutert werden. Im Anschluss an die Einführung von 19 neuen Tools in diesem Jahr will Farmers Edge in diesem Zeitraum mehr als 90 weitere bahnbrechende digitale Agronomik-Tools herausgeben, um datenorientierte Entscheidungsfindung zu ermöglichen und hohe Erträge in der Landwirtschaft zu unterstützen. Farmers Edge hat ein eigenes stetig wachsendes Team für digitale Agronomieprodukte, das Fortschritte bei Datenanalyse und maschinellem Lernen dazu nutzt, Wert aus Daten zu extrahieren und innovative Tools zu entwickeln, die Erzeugern und Agrarfachleuten behilflich sind, landwirtschaftliche Probleme zu lösen.

Seit 2014 investiert Farmers Edge in die Digitalisierung der Landwirtschaftsbetriebe seiner Kunden, um Daten aus mehreren Quellen automatisch in einer Plattform zu erfassen, zu integrieren und zu verarbeiten, beispielsweise von Wetterstationen auf dem Feld, von Geräten und Maschinen nahezu aller Marken und Modelle, von Bodenproben, täglichen Satellitenbildern, Düngemittelanwendung und Erntedaten. Mittlerweile werden Daten von mehr als 50.000 Feldern pro Tag verarbeitet und über 11 Milliarden Datenaufzeichnungen analysiert. Farmers Edge bietet unabhängige Erkenntnisse, um Erzeuger in die Lage zu versetzen, Farmmanagemententscheidungen auf der Basis von Daten zu treffen und nicht von Marketing-Kampagnen, traditionellen Methoden oder nach Gefühl.

Wade Barnes, President und CEO von Farmers Edge, erklärte dazu: "Die Fähigkeit, detaillierte Informationen von den Feldern eines Erzeugers zu erfassen und zu integrieren, verwandelt zusammen mit Fortschritten in der Wettervorhersage, schneller Verarbeitung, prädiktiver Modellierung und maschinellem Lernen die Landwirtschaft von einem Betrieb, der in vielen Fällen auf Vergangenes reagiert, in ein Geschäft, wo Entscheidungen für kommende Jahre auf der Grundlage von Daten getroffen werden. Hier geht es um Genauigkeit, Effizienz, Produktivität und Benutzerfreundlichkeit. In diesem Jahr wird Farmers Edge sein Datenerfassungsnetz voraussichtlich auf mehr als 8.500 Wetterstationen und 25.000 Telematikgeräte auf Flächen von insgesamt 33 Millionen Acres mit bezahlten Produkten ausdehnen. Dieses Wachstum treibt die Entwicklung von weiteren Tools voran, mit denen Erzeuger den Wert ihrer Farmdaten selbst erkennen können, wenn wir ihnen zeigen, wie sie damit Zeit sparen, vorausplanen und mehr Geld verdienen können. Hier handelt es sich nicht einfach um den Beginn von entscheidungsorientierter Landwirtschaft, sondern um eine regelrechte digitale Revolution."

Von Präzision zur Entscheidung: Höhepunkte der Farmers Edge Pipeline

Über Farmers Edge

Farmers Edge ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der entscheidungsorientierten Agrarwirtschaft, das mehr als 20 Millionen Acres weltweit mit digitalen Präzisionslösungen betreut. Über die Kombination von praxisorientierten Daten, nutzerfreundlicher Software, modernster Verarbeitungstechnologie, prädiktiver Modellierung und fortschrittlichen agronomischen Analysen versorgt Farmers Edge Erzeuger mit skalierbaren Lösungen, damit sie mit weniger Aufwand mehr produzieren können. Die Lösungen von Farmers Edge nutzen innovative digitale agronomische Tools und konzentrieren sich auf die nachhaltige Produktion hochwertiger Nutzpflanzen mit hohen Erträgen. Sie wurden im Hinblick auf optimierte Eingaben, minimale Umweltauswirkungen und Schutz der Wirtschaftlichkeit der Farm konzipiert. Von der Saatauswahl bis hin zur Erntedatenanalyse verwandelt Farmers Edge Big-Data in zeitgemäße und präzise Erkenntnisse zur Unterstützung einer informierten Entscheidungsfindung. Weitere Informationen über Farmers Edge finden Sie unter www.farmersedge.ca oder www.farmersedgeUSA.com

