Frankfurt / London - Der Kurs des Euro ist am Dienstag auf den niedrigsten Stand seit Mitte Januar gefallen. Die europäische Gemeinschaftswährung kostete am Mittag 1,2036 US-Dollar und steht nun gar bei 1,2017 Dollar. In der Nacht hatte er noch zeitweise bei 1,2084 Dollar notiert. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montag auf 1,2079 (Freitag: 1,2070) Dollar festgesetzt.

Auch zum Schweizer Franken gibt der Euro nach. Aktuell kostet er noch 1,1945 Franken nach Kursen von 1,1970 Franken am Vorabend. Dagegen rückt der US-Dollar zum Franken in kleinen Schritten auf die Paritätsschwelle zu. Er geht aktuell bei 0,9939 ...

