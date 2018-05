Die Citi Private Bank hat heute neue Inhalte zur Vordenkerrolle für Führungskräfte in der Family-Office-Branche vorgestellt, die von den wohlhabendsten Familien der Welt zunehmend zur Verwaltung ihres Vermögens und anderer Familienangelegenheiten in Anspruch genommen wird.

Diese Inhalte beinhalten entscheidende Einblicke in die Funktionsweise von Family Offices und bewährte Verfahren, die aus umfangreichen Recherchen der Abteilung Global Family Office der Private Bank stammen.

"Die Family-Office-Branche, die weltweit ein Vermögen von mehreren Billionen Dollar verwaltet, ist oft undurchsichtig und es gibt sehr wenig öffentlich zugängliche Informationen", sagte Peter Clive Charrington, Global Head der Citi Private Bank. "Führungskräfte von Family Offices sehen sich hierdurch häufig eingeschränkt. Mit der Veröffentlichung unserer Erkenntnisse werden sie unserer Meinung nach besser in der Lage sein, die Bedürfnisse ihrer Kunden und deren Familien zu erfüllen."

"Family Offices müssen ihren Familien immer anspruchsvollere und komplexere Dienstleistungen anbieten", so Stephen Campbell, Chairman der Global Family Office Group, Citi Private Bank. "Unser Family-Office-Team verfügt über ein einzigartiges Verständnis für die Bedürfnisse und Probleme, mit denen sie konfrontiert sind, da es über konkrete Erfahrungen in der Führung von Family Offices als auch der Bereitstellung von Private-Banking-Dienstleistungen verfügt. Dadurch können wir effektiv zusammenarbeiten und maßgeschneiderte Lösungen für die unterschiedlichen Bedürfnisse anbieten."

Die neuen Inhalte zur Vordenkerrolle wurden durch den Dialog der Private Bank mit ihren 1.100 weltweiten Kunden aus der Family-Office-Branche inspiriert.

Sie werden in einer digitalen Artikel- und White-Paper-Reihe über einen Zeitraum von drei Monaten vorgestellt und unter anderem folgende Themen behandeln:

Planung eines erfolgreichen Family Office, das den Service bietet, den wohlhabende Familien benötigen

Die Kosten für die Gründung und den Betrieb eines Family Office und die Bewertung des Preis-Leistungs-Verhältnisses

Warum bei der Bildung eines guten Family-Office-Teams nicht nur die Erfahrung der Führungskräfte zählt

Warum Family Offices bei der Rekrutierung von Top-Führungskräften zunehmend auf maßgeschneiderte Vergütungspakete setzen, die häufig über finanzielle Anreize hinausgehen

Das Risiko, dass sich das Familienvermögen innerhalb von drei Generationen auflöst und wie der Widerstand gegen Nepotismus dazu beitragen kann, dies zu vermeiden

Wie die Förderung des Führungsnachwuchses von Familien dazu beitragen kann, den Reichtum und den Einfluss der Familie zu erhalten und Zwietracht in der Familie zu vermeiden

Was Führungskräfte wissen müssen, um dem Wunsch ihrer Familien nachzukommen, dem Wohl der Gesellschaft zu dienen und gleichzeitig Anlagerenditen anzustreben

Der Wert der Zusammenarbeit mit externen Partnern zur Verwaltung des Familienvermögens

Die Global Family Office Group der Citi Private Bank besteht aus einem Team von Family-Office-Experten aus Asien, dem Nahen Osten, Europa und Amerika, die Family Offices zu bestmöglichen Verfahren beraten und sie mit den Anlage-, Kredit-, Bank-, Treuhand-, Depot- sowie Unternehmensberatungs- und Finanzierungsdienstleistungen der Private Bank in Kontakt bringen.

Die Citi Private Bank ist eine der am schnellsten wachsenden Privatbanken der Welt. Sie widmet sich der Betreuung weltgewandter und vermögender Privatpersonen und Familien und bietet grenzüberschreitendes individuelles Private Banking. Mit einem verwalteten Vermögen von rund 460 Milliarden US-Dollar weltweit verfügt die Bank über 48 Niederlassungen, die Kunden in 116 Ländern betreuen. Die Citi Private Bank hilft ihren Kunden, Vermögen zu vermehren und zu sichern, Wirtschaftsgüter zu finanzieren, Geld besser arbeiten zu lassen, Hinterlassenschaften zu sichern und die Bedürfnisse von Familien und Familienunternehmen durch objektive Beratung und eine Anlagenplattform mit einer wirklich offenen Architektur zu erfüllen. Das Unternehmen bietet seinen Kunden Produkte und Dienstleistungen in den Bereichen Kapitalmärkte, verwaltete Anlagen, Portfoliomanagement, Trust- und Nachlassplanung, Anlagenfinanzierung, Banking und Flugzeugfinanzierung sowie Beratung und Finanzierung in den Bereichen Kunst und Sport.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

