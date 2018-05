Von Cara Lombardo

NEW YORK (Dow Jones)--Der US-Pharmakonzern Pfizer hat im ersten Quartal weniger umgesetzt als erwartet. Der Umsatz stieg gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 1 Prozent auf 12,91 Milliarden US-Dollar. Von Factset befragte Analysten hatten im Konsens mit einem Plus auf 13,14 Milliarden Dollar gerechnet. In der Sparte Innovative Health, die mehr als die Hälfte des Geschäftes ausmacht und Marken wie Schmerzmittel Advil, die Lippenpflegestiftmarke Chapstick und Centrum-Vitamine umfasst, legten die Einnahmen um 6 Prozent zu. In der Sparte Essential Health setzte Pfizer auch wegen Patentschutz-Verlusten für einige Produkte um 5 Prozent weniger um als im Vorjahr. Die Pfizer-Aktie verliert im vorbörslichen US-Handel 1 Prozent.

Der Konzerngewinn stieg auf 3,56 Milliarden Dollar oder 59 Cent je Aktie, von 3,12 Milliarden oder 51 Cent im Vorjahreszeitraum. Bereinigt verdiente Pfizer 77 je Anteil und damit mehr als die Analysten 74 Cent je Anteil erwartet hatten.

Eine Entscheidung über die Zukunft der Sparte Consumer Health will der Konzern weiterhin bis Jahresende treffen. Pfizer will das Geschäft mit rezeptfreien Produkten zur Selbstmedikation ausgliedern oder verkaufen, um sich auf das Geschäft mit verschreibungspflichtigen Medikamenten zu konzentrieren. Analysten haben den möglichen Verkaufspreis auf mehr als 10 Milliarden Dollar beziffert. Doch zwei potentielle Käufer haben im März einen Rückzug gemacht.

Der Konsumgüterkonzern Reckitt Benckiser zog sich zurück, weil er nur an einem Teil des Geschäftes interessiert war. Einen Tag später stieg auch Pharmakonzern Glaxosmithkline aus dem Bieterprozess aus. Möglicherweise könnte Pfizer das Geschäft auch behalten, wenn der Verkaufspreis nicht stimmt.

