Yonkers, New York (ots/PRNewswire) - Crestwood Technology Group (CTG), ein anerkannter Marktführer in der Branche der Luftfahrtzulieferer, gibt den Abschluss eines Bestandskaufvertrags mit Lufthansa bekannt.



Die Lieferung von mehr als 6700 rotierbaren Teilen geht an den CTG-Hauptsitz in Yonkers, NY. Das Paket besteht aus neuem, überholtem und wartungsfähigem Material, das zuvor das Power-by-the-Hour-Angebot der Lufthansa unterstützt hat, einschließlich Bauteile für die folgenden Flugzeuge: Boeing 737 Classic, 737 NG, 747, 757, 767, 777, MD11; Airbus A310, A320, A330, A340 und Bombardier CRJ 200, 700, 900 und Q400.



CTG ist in der Branche der Luftfahrtzulieferer für preisgekrönte Qualität und Service bekannt. Die Partnerschaft mit Lufthansa unterstreicht die Entschlossenheit der CTG, die für den Erfolg der von ihr betreuten MROs, Fluggesellschaften und Flugzeughersteller entscheidende Unterstützung auf hohem Niveau zu leisten.



"Mit diesem nächsten Schritt in Zusammenarbeit mit Lufthansa können wir unseren Kunden helfen, ihre Flotten in Betrieb zu halten und so ihre Rentabilität zu sichern", sagte Joseph Mancino, Vorstandsvorsitzender von CTG. "Diese Lagerbestände in dieser Qualität an einem so zentralen Ort anzubieten, ist ein Gewinn für die gesamte Branche."



Informationen zu CTG



CTG bietet eine umfassende Palette von Supply Chain-Lösungen, von Bauteilen bis hin zu Partnerschaften, die Regierungs-, Verteidigungs- und Handelsmärkte unterstützen. Von der Beschaffung schwer auffindbarer und überholter Bauteile über proaktive Obsoleszenzlösungen und Überbestandsmanagement bis hin zur langfristigen Sicherung und Betriebsbereitschaft liegt unser Fokus auf der Optimierung Ihrer Supply Chain, damit Ihre Programme und Systeme betriebsbereit, zuverlässig und einsatzbereit bleiben.



CTG wurde von Sikorsky, einem Unternehmen von Lockheed Martin, als Supplier of the Year 2016 ausgezeichnet. Sie ist ein zehnfacher Gewinner des Boeing Silver Performance Excellence Award. Im Jahr 2010 wurde die CTG von Lockheed Martin mit dem Small Business of the Year Award ausgezeichnet - ein Beweis für die herausragende Leistung des Unternehmens. Weitere Informationen finden Sie unter CTGNOW.com.



Lufthansa Technik:



Die Lufthansa Technik Group ist mit rund 35 Tochter- und Beteiligungsgesellschaften einer der weltweit führenden Anbieter von Dienstleistungen im Bereich der Flugzeugtechnik. International als Wartungs-, Produktions- und Konstruktionsunternehmen zertifiziert, beschäftigt es mehr als 25.000 Mitarbeiter. Das Portfolio von Lufthansa Technik umfasst das gesamte Leistungsspektrum für zivile und VIP-/Sonderflugzeuge, Triebwerke, Komponenten und Fahrwerke in den Bereichen digitale Flottenbetreuung, Wartung, Reparatur, Überholung, Modifikation, Komplettierung und Umbau sowie die Herstellung innovativer Kabinenprodukte.



Pressekontakt: Chuck Young cyoung@ctgnow.com 859.620.4285