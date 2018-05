WilsonHCG, der globale Marktführer und Premium-Anbieter im Bereich innovativer Personalbeschaffungslösungen, veröffentlicht heute die Ernennung zweier neuer Führungskräfte in ihre Führungsetage nämlich Ken Bowles als Chief Financial Officer (CFO) und Gary Cook als Chief Technical Officer (CTO). Ken, der in in Tampa, Florida, arbeiten wird, war früher 15 Jahre bei General Electric (GE) tätig und kommt von dem Technologieunternehmen Tribridge, wo er die Position des CFO innehatte, zur WilsonHCG. Garys Standort wird London sein, und er schließt sich der WilsonHCG nach 30 Jahren Berufserfahrung in den Bereichen Technologie und Humankapital zuletzt in IBMs Geschäftsbereich Watson Talent an.

Andy Zahn wird innerhalb der WilsonHCG von seiner Funktion als CFO in die Position Executive Vice President of Corporate Development wechseln. Er wird die Strategie des Unternehmens in Sachen Merger Acquisitions (M&A) leiten, wie auch die Entwicklung neuer Produktlinien, Partnerschaftskanäle und geographischer Märkte.

"Gary und Ken werden wichtige Rollen hinsichtlich unseres Wachstums spielen und dazu innovatives Denken und globale Expertise einbringen", sagt John Wilson, der Gründer und CEO der WilsonHCG. "Ich bin überzeugt, dass wir nun über genau das richtige Team verfügen, um unser Personal bestens zu entwickeln und optimale Lösungen für unsere Kunden zu finden. Zusätzlich werden wir jetzt aufgrund des Wechsels von Andy in der Lage sein, uns voll und ganz auf das Voranbringen unserer nächsten Phase des Produkt- und geographischen Wachstums zu konzentrieren."

Gary Cook bringt mehr als 30 Jahre an Führungserfahrung im Technologiesektor mit. In den letzten 12 Jahren arbeitete er für wegbereitende Unternehmen im Humankapitalbereich einschließlich CHPD, Kenexa und IBM. Bevor Gary zur WilsonHCG kam, war er für IBMs Geschäftsbereich Watson Talent tätig, wo er für die Konzeption und Bereitstellung cloud-basierter HR-Lösungen zuständig war, die jedes Jahr in 100 Ländern weltweit von mehr als 40 Millionen Personen genutzt werden.

"WilsonHCG ist ein visionäres Unternehmen, eine Firma, der ich mich gerne anschließe", kommentierte Cook. "Ich freue mich auf die Herausforderung, Technologielösungen bereitzustellen, die sich positiv auf unsere Kunden und ihr Geschäft auswirken und gleichzeitig das Angebot von WilsonHCG von dem unserer Mitbewerber differenzieren."

Ken Bowles ist eine erfahrene Finanzfachkraft, die auf mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Konzernführung und in Finanzangelegenheiten zurückblicken kann. Seine letzte Tätigkeit, bevor er sich nun der WilsonHCG anschließt, war bei der in Florida ansässigen Technologiefirma, Tribridge, wo er als CFO diente. Zuvor arbeitete Ken 15 Jahre bei GE, wo er zahlreiche Rollen in Bereichen wie Finanzdienstleistung, Lieferkette, Finanzplanung und -analyse sowie M&A inne hatte.

"Ich bin begeistert, mich einem derart renommierten und kulturorientierten Unternehmen anzuschließen", sagt Bowles. "Ich freue mich darauf, von unseren Mitarbeitern zu lernen und dem Team dabei zu helfen, seinen starken Wachstumskurs fortzuführen sowie WilsonHCGs phänomenales Renommee auf dem Markt auszuweiten."

