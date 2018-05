Warum feuerte der US-Präsident den früheren FBI-Direktor Comey? Die "New York Times" will die Gründe dafür kennen. Das ruft FBI-Sonderermittler Robert Mueller auf den Plan. Und er hat viele weitere Fragen.

US-Präsident Donald Trump hat die Weitergabe von Fragen zur Russland-Affäre an die "New York Times" kritisiert. Dies sei "skandalös", twitterte er. Zuvor hatte die Zeitung berichtet, FBI-Sonderermittler Robert Mueller habe in seinen Untersuchungen einen Katalog mit knapp 48 Fragen an Trumps Anwalt weitergeben lassen.

Die Bandbreite der Fragen reicht laut "New York Times" von einer nach den Gründen des Präsidenten, den früheren FBI-Direktor James Comey zu feuern, bis ...

Den vollständigen Artikel lesen ...