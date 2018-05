Die deutsche Wirtschaft warnt vor deutlich steigenden EU-Beiträgen Deutschlands in der nächsten Finanzperiode von 2021 bis 2027 infolge des Brexits. Sie verlangt Einsparungen und Umschichtungen im neuen europäischen Budget. "Sämtliche EU-Programme müssen auf den Prüfstand", sagte der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK), Martin Wansleben, den Zeitungen der Funke Mediengruppe (Dienstag/Mittwoch). Für jedes Programm müsse der Beitrag zur Wertschöpfung nachgewiesen werden.

Es müsse verhindert werden, dass Deutschland und andere wirtschaftlich starke Mitgliedstaaten ihren Finanzierungsbeitrag erheblich erhöhen müssten. "Für die Unternehmen muss klar sein, dass auch die klassischen Ausgabenbereiche wie Agrar und Kohäsion einen internen Sparbeitrag leisten müssen", betonte Wansleben. Für die deutsche Wirtschaft sei wichtig, dass die EU vornehmlich in Zukunftsthemen investiere mit Priorität auf die Bereiche Bildung, Forschung und Wettbewerbsfähigkeit.

EU-Haushaltskommissar Günther Oettinger will die Mitgliedstaaten zu deutlich höheren Einzahlungen in den europäischen Haushalt bewegen. Er will, dass die EU-Ausgaben in der nächsten Finanzperiode zwischen 1,13 und 1,18 Prozent der Wirtschaftsleistung der Gemeinschaft betragen. Derzeit sind die Ausgaben auf 1 Prozent gedeckelt. Genaue Zahlen will Oettinger an diesem Mittwoch präsentieren.

Im Gegensatz zum DIHK warnen der deutsche und der französische Bauernverband vor drohenden Kürzungen bei den Agrarhilfen. Dies würde die wirtschaftliche Lebensfähigkeit der ländlichen Räume und der landwirtschaftlichen Betriebe belasten. So steht es dem Bericht zufolge in einem Schreiben der beiden Verbandspräsidenten Joachim Rukwied und Christiane Lambert an Kanzlerin Angela Merkel und Staatspräsident Emmanuel Macron./sk/DP/jha

