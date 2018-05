Der weltgrößte Flugzeugbauer Boeing stärkt sein Servicegeschäft mit einer milliardenschweren Übernahme. Für insgesamt 4,25 Milliarden US-Dollar soll der US-Großhändler für Flugzeugteile KLX übernommen werden, teilte Boeing am Dienstag in Chicago mit. Boeing biete 63 Dollar je Aktie in bar und übernehme rund eine Milliarde Dollar an Schulden.

Die Abspaltung und der Verkauf der Energieservicegruppe von KLX sei für den Deal eine Vorbedingung, hieß es weiter. Auch die Behörden und die Aktionäre müssten noch zustimmen. Boeing rechnet mit einem Abschluss der Transaktion im dritten Quartal 2018. Im vergangenen Jahr machte die Gesellschaft einen Umsatz von 1,4 Milliarden Dollar. An den Prognosen für den Gesamtkonzern im laufenden Jahr ergeben sich durch den Deal den Angaben zufolge keine Änderungen, hieß es./jha/tih

ISIN US0970231058

AXC0053 2018-05-01/15:43