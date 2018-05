Der Kurs des Euro ist am Dienstag gefallen. Die europäische Gemeinschaftswährung kostete am Morgen 1,2065 US-Dollar. In der Nacht hatte er noch zeitweise bei 1,2084 Dollar notiert. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montag auf 1,2079 (Freitag: 1,2070) Dollar festgesetzt.

Der Dollar legte zu den meisten wichtigen Währungen etwas zu. US-Präsident Donald Trump hat die Schonfrist bei den US-Einfuhrzöllen auf Stahl und Aluminium für die EU-Staaten, Mexiko und Kanada bis zum ersten Juni verlängert. Die Kursausschläge hielten sich jedoch in engen Grenzen.

Marktbewegende Konjunkturdaten werden angesichts des Mai-Feiertages in der Eurozone nicht erwartet. Am Nachmittag steht in den USA mit dem Einkaufsmanagerindex ISM für die Industrie der wohl am meisten beachtete Frühindikator auf dem Kalender./jsl/jha/

