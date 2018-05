Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für BBVA von 7,50 auf 7,40 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Nach den Zahlen für das erste Quartal habe sie kleinere Anpassungen an ihren Schätzungen bis 2019 vorgenommen, schrieb Analystin Andrea Unzueta in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Unter anderem bezog sie dabei niedrigere Gewinnbeiträge aus den Aktivitäten in der Türkei und in Südamerika ein./tih/jha/

Datum der Analyse: 01.05.2018

ISIN ES0113211835

AXC0060 2018-05-01/15:46