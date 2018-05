ARHT Media Inc.: Verwendung von ARHT Medias holografischer Telepräsenztechnologie bei TED2018 DGAP-News: ARHT Media Inc. / Schlagwort(e): Konferenz ARHT Media Inc.: Verwendung von ARHT Medias holografischer Telepräsenztechnologie bei TED2018 01.05.2018 / 10:06 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Verwendung von ARHT Medias holografischer Telepräsenztechnologie bei TED2018 Toronto, Kanada. 1. Mai 2018. - ARHT Media Inc. ("ARHT" oder "das Unternehmen") (TSXV: ART), eine weltweit führende Firma bei der Entwicklung, Produktion und im Vertrieb hochwertiger Hologramminhalte durch seine patentierte Augmented Reality Holographic Telepresence Technology (holografische Telepräsenztechnologie), gibt bekannt, dass das Unternehmen den weltbekannten Historiker, Professor Yuval Noah Harari, von Tel Aviv zur in Vancouver stattfindenden TED2018 Konferenz holoportiert hat. Professor Harari wurde zur TED2018 zu seiner Live-Ansprache holoportiert, der eine Fragestunde mit Chris Anderson, dem Leiter von TED, folgte. "ARHTs Technology ermöglichte Yuval eine Echtzeitteilnahme in holografischer Form an der TED2018, um vorzutragen und Fragen zu beantworten, als ob er persönlich bei uns gewesen wäre," sagte TEDs Leiterin des Bereichs Video und Produktion Mina Sabet. "Diese Technologie verspricht Gutes für ähnliche Gelegenheiten, wenn sehr bekannte Sprecher nicht in der Lage sind, an einem oder mehreren Veranstaltungsorten persönlich anwesend zu sein. Wir waren begeistert von der Reaktion des Live-Publikums auf Professor Hararis Ansprache, besonders als er und Chris sich am Ende seines Vortrags auf dem Podium unterhielten." "TED ist eine Kultmarke in der Welt des Austauschs neuer Ideen auf einer Weltbühne und wir waren sehr zufrieden damit, Yuvals Einbindung in diese wichtige Konversation zu ermöglichen," sagte ARHTs CEO Larry O'Reilly. "Da wir die Zahl der großen Events mit unserer Teilnahme vorantreiben, nimmt die Nachfrage nach unseren Services weiter zu." Professor Hararis Vortrag wird am 18. Mai 2018 bei TED.com veröffentlicht. Über ARHT Media ARHTs patentierte Augmented Reality Holographic Telepresence Technology ist die erste vollständige Komplettlösung für die Kreation, Übertragung und Bereitstellung realitätsnaher digitaler menschlicher Hologramme bekannt als HumaGrams. Die Technologie des Unternehmens ist geschützt durch U.S. Patent Nr. 9.581.962. Kontakt zu ARHT Media Twitter: http://www.twitter.com/ARHTmedia Facebook: http://www.facebook.com/ARHTmediainc LinkedIn: http://www.linkedin.com/company/arht-media-inc- Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: http://www.arhtmedia.com/ oder kontaktieren die Investor Relations Group unter info@arhtmedia.com. ARHT Media wird an der Toronto Venture Stock Exchange unter dem Symbol "ART" gehandelt. ARHT Media Investor Relations Ali Mahdavi am@spinnakercmi.com ARHT Media Pressekontakt Salman Amin samin@arhtmedia.com Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen. 01.05.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 681153 01.05.2018

