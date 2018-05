Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für HeidelbergCement vor der Berichtssaison in der europäischen Bau- und Baustoffbranche von 105 auf 103 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Vor dem Hintergrund der Wetterlage im ersten Quartal und dem Effekt einer geringeren Anzahl an Arbeitstagen rechne er bei HeidelbergCement mit deutlichen rückläufigen Ergebnissen, schrieb Analyst Phil Roseberg in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er passte seine Schätzungen für die Branchenunternehmen an, bleibt aber weiterhin von der Stärke der zugrundeliegenden Märkte überzeugt./tih/jha/

Datum der Analyse: 01.05.2018

ISIN DE0006047004

AXC0065 2018-05-01/15:50