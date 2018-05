Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Philips Lighting nach Zahlen von 40 auf 34 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Trion Reid sprach in einer am Dienstag vorliegenden Studie von einem schwachen Abschneiden des Lichttechnik-Spezialisten im ersten Quartal. Er kürzte daraufhin seine Schätzungen, bezeichnete die Bewertung der Papiere aber als attraktiv. Insofern sieht der Experte in der jüngste Kursschwäche eine gute Kaufgelegenheit./tih/jha/

Datum der Analyse: 30.04.2018

ISIN NL0011821392

AXC0067 2018-05-01/15:51