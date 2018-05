FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 01.05.2018 - 11.00 am



- BERENBERG RAISES PLUS500 PRICE TARGET TO 1790 (1540) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP RAISES HIKMA PHARMACEUTICAL PRICE TARGET TO 1475 PENCE - 'BUY' - CREDIT SUISSE CUTS PENNON GROUP TARGET TO 620 (690) PENCE - 'UNDERPERFORM' - CREDIT SUISSE RAISES SEVERN TRENT TO 'OUTPERFORM' (NEUTRAL) - TARGET 2100 PENCE - CREDIT SUISSE RAISES UNITED UTILITIES TO 'OUTPERFORM' (N) - TARGET 820 PENCE - DEUTSCHE BANK CUTS BARCLAYS PRICE TARGET TO 245 (250) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RAISES MELROSE PLC TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 275 (220) PENCE - DEUTSCHE BANK RAISES WORKSPACE GROUP TARGET TO 1200 (1080) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS BURBERRY TARGET TO 2346 (2395) PENCE - 'CONVICTION BUY LIST' - GOLDMAN CUTS CAPITA PLC PRICE TARGET TO 200 (208) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN CUTS VIRGIN MONEY PRICE TARGET TO 300 (310) PENCE - 'NEUTRAL' - JEFFERIES RAISES COMPASS GROUP TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 1750 (1510) PENCE - JPMORGAN CUTS CONNECT GROUP PRICE TARGET TO 54 (83) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES INTERSERVE PRICE TARGET TO 93 (68) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES SAINSBURY PRICE TARGET TO 260 (200) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - MORGAN STANLEY CUTS CMC MARKETS TO 'EQUAL-WEIGHT' (OW) - TARGET 188 (185) PENCE - RBC CUTS RECKITT-BENCKISER-PRICE TARGET TO 4500 (4700) PENCE - 'UNDERPERFORM' - RBC CUTS TULLOW OIL TO 'SECTOR PERFORM' ('OUTPERFORM') - TARGET 230 PENCE



