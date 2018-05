IRW-PRESS: Naturally Splendid Enterprises Ltd.: Naturally Splendid gibt Jahrsabschlussergebnisse vom 31. Dezember 2017 bekannt, CEO Company Update

Vancouver, British Columbia, Kanada, 30. April 2018 - Naturally Splendid Enterprises Ltd. ("Naturally Splendid", NSE oder das Unternehmen) (FRANKFURT:50N) (TSX-V:NSP) (OTC:NSPDF) gibt seine Finanzergebnisse für das Geschäftsjahr bis zum 31. Dezember 2017 bekannt. Alle Beträge beziehen sich auf Kanadische Dollar und wurden im Einklang mit den International Financial Reporting Standards aufgeführt.

Im Geschäftsjahr bis zum 31. Dezember 2017 verzeichnete Naturally Splendid Verkäufe von 1.773.327 $ im Vergleich zu 7.346.746 $ im Jahr 2016. Dieser Umsatzrückgang basierte auf deutlich niedrigeren Verkäufen von Hanfsamen nach Südkorea. 2016 waren die Einzelhandelsverkäufe gleichbleibend und die Online-Verkäufe höher. Das Unternehmen begann 2016 in zügigem Tempo mit den ersten Verkäufen von Hanfsamen nach Südkorea, mit einem Höchststand im 2. Quartal und einer Verringerung in der zweiten Jahreshälfte 2016 aufgrund von Einschränkungen beim Verarbeiter, mit dem das Unternehmen Verträge abgeschlossen hat, sowie wegen Marktfaktoren in Südkorea. Im Jahr 2017 war der internationale Hanfsamenmarkt sehr preissensitiv und in vielen Regionen schrumpften die Margen weiter. Das Unternehmen schrieb 2017 seinen Inventarwert um 348.690 $ ab, was ein Ergebnis der niedrigeren internationalen Preise für Hanfsamen und anderer Faktoren ist.

Die Umsatzkosten während des Geschäftsjahres bis zum 31. Dezember 2017 betrugen 1.509.408 $ im Vergleich zu 6.112.175 $ im Jahr 2016. 2017 veränderte das Unternehmen sein Sortiment erheblich und der Export von Hanfsamen wurde um mehr als 5 Mio. $ reduziert. Hanfsamen waren seit dem 2. Quartal 2016 allgemein mit einer niedrigeren Bruttomarge verkauft worden. Die Gewinnmargen auf Hanfsamen tendierten 2017 weiter nach unten, da der Markt zunehmend wettbewerbsorientiert war. Bruttoerlöse im Geschäftsjahr bis zum 31. Dezember 2017 betrugen 263.919 $ (14,88% der Verkäufe) im Vergleich zu 1.234.571 $ (16,8%) im Jahr 2016 aufgrund höherer Margen bei Massenexporten. Im Jahr 2017 konzentrierte sich das Unternehmen auf den Ausbau seiner Einzelhandelsmärkte und -produkte sowie auf neue Geschäftsmöglichkeiten, da sich die Hanf- und Marihuanabestimmungen in vielen Teilen der Welt weiter entwickeln. Es wird erwartet, dass sowohl im Inland als auch auf neuen internationalen Märkten neue Produkte auf den Markt kommen. Am 18. Oktober 2017 erwarb das Unternehmen Prosnack Natural Foods Inc. (Prosnack). Prosnack generierte Umsätze von 102.944 $ und einen Nettoverlust von 126.087 $. Außerdem zahlte das Unternehmen nach dem Erwerb von Prosnack langfristige Schulden in Höhe von 178.783 $ zurück.

Gesamtumsatz 1,773,327 7,346,746 301,705

Umsatzkosten (1,509,408) (6,112,175) (261,857)

Ausgaben (5,279,659) (4,079,897) (7,144,034)

Andere Einnahmen 155,386 69,747 122,900

Nettoverlust (4,816,546) (2,775,579) (6,981,286)

In Kanada konzentriert sich das Unternehmen auf den Einzelhandelsverkauf sowohl an unabhängige als auch an größere Einzelhändler. Die Verkäufe in den Läden und der Einzelhandelsumsatz sind seit März 2017 kontinuierlich gestiegen. Beispielsweise ist die Marke NATERA jetzt an mehr als 60 großen Einzelhandelsstandorten in British Columbia und Alberta vertreten. Naturally Splendid möchte seine Geschäftsmöglichkeiten in Kanada und den USA sowohl für die Produktlinien von NSE als auch Prosnack ausweiten, indem Prosnacks Kundenbasis von aktuell mehr als 1.400 Läden in ganz Nordamerika genutzt wird.

Auf internationaler Ebene haben Markttrends und Preisgestaltung zu stärkeren Verringerungen der Margen und einem Überangebot an Hanfsamen in Südkorea geführt. Wir werden die Beziehungen zu unseren Vertriebshändlern aufrecht erhalten, da es auf diesem reifen Markt auch eine Verbrauchernachfrage nach anderen hanfbasierten Produkten gibt. Auf dem deutschen Markt wird sich das Unternehmen weiterhin bemühen, den Verkauf der NATERA-Produktlinie über die Ecommerce-Plattform von Naturally Splendid voranzutreiben. Es finden Werbe- und Promotionmaßnahmen statt, um den Bekanntheitsgrad zu steigern und Absatzmöglichkeiten auf diesem Markt zu generieren. Naturally Splendid hat ein Jahr Recherche und Due Diligence aufgewandt, um Zugang zum japanischen Cannabidiol-(CBD)-Markt zu erhalten. Dieser wichtige und notwendige Prozess kann nicht umgangen werden, wenn die ordnungsgemäße und rechtmäßige Genehmigung unserer Produkte erzielt werden soll. Das Unternehmen hofft, durch Ausdauer eine Vertriebsbasis und Zugang zu diesem lukrativen Markt zu erhalten. In Australien hat das Unternehmen Beziehungen zu einem größeren Händler aufgebaut, der Zugang zu drei entscheidenden Marktsegmenten hat: Einzelhandel, Gastronomie und Gesundheitstherapeuten. Das Unternehmen hat seine NATERA-Marke in Australien auf den Markt gebracht und es gibt Pläne, dort auch die Produktreihe Elevate Me einzuführen. Man geht davon aus, dass Australien die verlorenen Umsätze in Südkorea teilweise wettmachen wird. Die überarbeitete Exportstrategie konzentriert sich auf die Einführung der Marken NATERA und Elevate Me mit inhärent besseren Margen bei markenlosen Hanfverkäufen. Markenlose Hanfsamenverkäufe haben in der Vergangenheit geringere Margen und weniger Loyalität seitens der Verarbeiter erfahren als Markenprodukte. Man geht davon aus, dass Hanfprodukte bis Juli 2018 gesetzlich erlaubt sein werden und Naturally Splendid arbeitet an Beziehungen, um Logistiken miteinander zu verzahnen und die Marke NATERA in dem Land einzuführen. Außerdem überprüft das Unternehmen aktuell in Europa mehrere Möglichkeiten für Hanfnahrung, Nahrungsergänzungsmittel sowie Cannabinoidextrakte.

CEO Überblick

Douglas Mason, CEO von Naturally Splendid, erklärt: "Ich freue mich, Ihnen einen Überblick über mein erstes Quartal als CEO zu geben. Ich habe mich mit unseren Direktoren, leitenden Angestellten und Beratern getroffen, um das Geschäft im Jahr 2017 zu überprüfen und die Projekte und Möglichkeiten des Unternehmens im Jahr 2018 und darüber hinaus zu bewerten. Aus diesen Treffen wurden mehrere Bereiche ausgewählt, die von proaktiven Maßnahmen profitieren könnten und es wurden Maßnahmen ergriffen, um diese Initiativen zu erreichen. Unser Ziel ist es, die Vermögenswerte des Unternehmens zu maximieren, um die Chancen, die sich aus den neuen Hanf- und Marihuanavorschriften in Kanada ergeben, optimal zu nutzen. Tatsächlich gewinnen industrielle Hanf- und Marihuanavorschriften in vielen Teilen der Welt positive Impulse, wie die revidierten Vorschriften für Industriehanf in Australien und die sich entwickelnden Marihuana-Vorschriften in vielen Teilen Europas, Asiens und Südamerikas zeigen. In dieser Hinsicht haben wir gehandelt, indem wir unser Eigentum an POS BPC verkauft haben. Wir beantragen eine Dealer-Lizenz von Health Canada zum Zweck der Cannabinoid-Extraktion und damit zusammenhängender Dienstleistungen und haben kürzlich Kanadas einzige organische spezifische Hanf-Verarbeitungsanlage gekauft, um einen konstanten Produktfluss zu unseren Kunden zu gewährleisten, sei es durch unsere vielen Hausmarken oder für unsere Private-Label-Kunden.

Unser strategischer Plan bedient die nationalen und internationalen Märkte, stärkt unsere vertikale Integration durch Akquisitionen wie den kürzlich erfolgten Kauf einer Hanfverarbeitungsanlage und plant die Entwicklung einer Cannabinoid-Extraktionsanlage nach erfolgreicher Bewerbung und Erhalt einer Händlerlizenz von Health Canada. Eine Händlerlizenz erlaubt es dem Unternehmen, eine Reihe von Geschäftsaktivitäten zu erforschen und zu entwickeln, einschließlich der Möglichkeiten der Cannabinoid-Extraktion in Nordamerika und international. Dies hat das Potenzial, unsere Umsatzströme durch zusätzliche Produktentwicklungen und eine breite Palette von Dienstleistungen, die Splendid unter einer Händlerlizenz anbieten kann, drastisch zu erweitern.

Zusammen sind unsere Einzelhandelslinien in rund 1.500 Verkaufsstellen in Kanada vertreten. Prosnack und Naturally Splendid haben sich bei Maklern, Distributoren und Einzelhändlern einen guten Ruf erworben, den wir weiter ausbauen wollen. Wir haben das Produktentwicklungsteam von Naturally Splendid in die Lage versetzt, unsere einzigartigen und proprietären Technologien zu nutzen, um zusätzliche Geschäftsmöglichkeiten durch unsere kürzlich erworbenen und expandierenden Aktivitäten zu schaffen. Mit der Ernennung eines neuen Chief Financial Officers (CFO) haben wir unsere Finanzkraft gestärkt, da eine ausgefeiltere Finanzmodellierung für einen maximalen Erfolg erforderlich ist. 2017 war ein Übergangsjahr, da sich das Unternehmen von einem Massenexporteur zu einem vertikal integrierten Geschäftsmodell entwickelte. Das Unternehmen ist in der Lage, Zugang zu den traditionellen Nahrungsmittel- und Ernährungsmärkten für Menschen und Haustiere sowie zu den sich rasch entwickelnden Märkten für Hanf und Marihuana zu erhalten.

Wir konzentrieren uns darauf, den Shareholder Value zu maximieren, da sich Naturally Splendid von einem industriellen Hanfunternehmen zu einem eher opportunistischen Unternehmen entwickelt, das die gesamte Cannabis Sativa umfasst".

Der Jahresabschluss von Naturally Splendid kann unter www.sedar.com eingesehen werden

Über Naturally Splendid Enterprises Ltd.

Naturally Splendid ist ein auf Biotechnologie und Konsumprodukte spezialisiertes Unternehmen, das eine vollkommen neue Generation von bioaktiven, nährstoffreichen Nahrungsmitteln auf pflanzlicher Basis und damit in Zusammenhang stehenden Produkten entwickelt, produziert, kommerzialisiert und lizenziert. Naturally Splendid ist darum bemüht, sein Portfolio an (erteilten und angemeldeten) Patenten sowie geistigen Eigentumsrechten, welche auf die kommerziellen Anwendungen von Industriehanf und nicht psychoaktive Cannabinoid-Wirkstoffverbindungen in einem breiten Anwendungsspektrum fokussiert sind, stetig zu erweitern.

Nähere Information erhalten Sie über E-Mail (info@naturallysplendid.com) oder über das Anlegerservice (Tel. 604-673-9573).

Für das Board of Directors:

Douglas Mason

CEO, Director

Kontaktdaten

Naturally Splendid Enterprises Ltd.

(NSP - TSX Venture; NSPDF - OTCQB; 50N Frankfurt)

#108-19100 Airport Way

Pitt Meadows, BC, V3Y 0E2

Büro: (604) 465-0548

Fax: (604) 465-1128

E-Mail: info@naturallysplendid.com

Webseite: www.naturallysplendid.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Die Informationen in dieser Pressemitteilung enthalten zukunftsgerichtete Aussagen, die auf den Annahmen zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung basieren. Diese Aussagen spiegeln die aktuellen Schätzungen, Ansichten, Absichten und Erwartungen des Managements wider. Sie stellen keine Garantie für zukünftige Leistungen dar. Naturally Splendid weist darauf hin, dass sämtliche zukunftsgerichteten Aussagen grundsätzlich ungewiss sind und die tatsächlichen Leistungen von einer Reihe bedeutsamer Faktoren beeinflusst werden, auf die Naturally Splendid größtenteils keinen Einfluss hat. Dazu zählt auch, ob Naturally Splendid in der Lage sein wird, mit großen Lebensmittel- und Getränkeunternehmen zu konkurrieren; ob der Verkauf potenzieller Produkte Gewinne abwerfen wird; ob sich der Verkauf von geschälten Hanfsamen so weiterentwickelt wie bisher oder ansteigt; ob das Unternehmen in der Lage sein wird, alle Großaufträge für Hanfsamen zu bedienen; sowie das Risiko, dass nicht für alle potenziellen Anwendungen die erforderlichen behördlichen oder gesetzlichen Genehmigungen erteilt werden. Demnach können die tatsächlichen und zukünftigen Ereignisse, Bedingungen und Ergebnisse erheblich von den Schätzungen, Ansichten, Absichten und Erwartungen, die in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden, abweichen. Naturally Splendid ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen öffentlich zu berichtigen, es sei denn, dies wird in den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschrieben.

DIE TSX VENTURE EXCHANGE UND DEREN REGULIERUNGSORGANE (IN DEN STATUTEN DER TSX VENTURE EXCHANGE ALS REGULATION SERVICES PROVIDER BEZEICHNET) ÜBERNEHMEN KEINERLEI VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHEIT ODER GENAUIGKEIT DIESER MELDUNG.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

