Das kumulierte Ergebnis, das der Markt für neue Personenwagen der

Schweiz und des Fürstentums Liechtenstein nach den ersten vier

Monaten des Jahres erzielt hat, ist zweifelsohne als Punktlandung zu

bezeichnen. Mit 98'608 Neuimmatrikulationen von Januar bis April

steht im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ein Plus von exakt 24 Autos

zu Buche. Zu verdanken ist diese Rückkehr in den grünen Bereich dem

April, der mit 26'519 Einlösungen gegenüber 2017 um 2,7 Prozent

wächst, und den um fast einen Drittel höheren Zahlen bei

Alternativ-Antrieben.



Der April ist Ferienzeit in der Schweiz. In fast allen Kantonen

waren die Schulen für mindestens eine Woche geschlossen, Familien auf

Reisen unterwegs. Dass im vergangenen Monat trotzdem 704 neue

Personenwagen mehr auf die Strassen gekommen sind als vor einem Jahr,

ist beachtlich, aber auch auf die zwei zusätzlichen Arbeitstage

zurückzuführen. «Mit dem bisherigen Jahresverlauf sind wir absolut

zufrieden», gibt auto-schweiz-Mediensprecher Christoph Wolnik zu

Protokoll. «Unser Ziel für das Gesamtjahr ist und bleibt, das

Vorjahresergebnis von knapp 315'000 neuen Personenwagen zu

wiederholen. Dass wir nun nach vier Monaten fast auf das Auto genau

auf dem 2017er Niveau liegen, ist ein schöner Zufall», so Wolnik

weiter.



Kein Zufall hingegen ist der Zuwachs bei alternativen Antrieben um

fast einen Drittel oder 32 Prozent nach vier Monaten. Die

kundenseitige Nachfrage wächst genauso, wie das Modellangebot. So

verfügten 6,4 Prozent aller Personenwagen, die seit Jahresbeginn in

der Schweiz und Liechtenstein immatrikuliert wurden, über einen

Elektro-, Hybrid- oder Gas-Antrieb oder es war sogar eine

Wasserstoff-Brennstoffzelle an Bord. Sämtliche alternativen

Antriebsformen legten mindestens um zweistellige Prozentwerte zu,

wenn auch teilweise auf niedrigem absoluten Niveau. Fahrzeuge mit

Erdgas/Biogas (CNG) wurden gar mehr als doppelt so oft eingelöst wie

vor Jahresfrist, was unter anderem einer verstärkten Nachfrage von

Flottenbetreibern zu verdanken ist. Dem ehrgeizigen «10/20»-Ziel von

auto-schweiz, wonach allein Elektroautos und Plug-in-Hybride bis 2020

einen Marktanteil von 10 Prozent an den neuen Personenwagen ausmachen

sollen, kommt man Schritt für Schritt näher.



