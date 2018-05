Die EU-Kommission will einem Bericht zufolge Einweggeschirr aus Plastik verbieten. Dafür bräuchte sie die Zustimmung aller Mitgliedsstaaten.

Die EU-Kommission will nach einem Medienbericht ein Verbot von Einweggeschirr aus Plastik vorschlagen. Wie die "WirtschaftsWoche" berichtete, soll so die Menge an Kunststoffabfällen verringert werden. Auch Strohhalme und Essstäbchen aus Plastik könnten demnach verboten werden.

Ein Sprecher der EU-Kommission wollte den Bericht am Dienstag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...