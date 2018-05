NEW YORK (Dow Jones)--Die US-Industrie ist im April stärker in Schwung gekommen. Der vom IHS Markit Institut veröffentlichte Einkaufsmanagerindex stieg nach den Daten der zweiten Veröffentlichung auf 56,5 Punkte von 55,6 im Vormonat. Ökonomen hatten einen Stand von 58,5 erwartet. Im Zuge des ersten Ausweises war ein Stand von 56,5 Punkten berichtet worden. Oberhalb von 50 Punkten signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum.

"Im April meldeten die Hersteller die stärkste monatliche Verbesserung der Geschäftsbedingungen seit September 2014", sagte IHS-Markit-Chefökonom Chris Williamson laut der Mitteilung. "Die Umfrage deutet darauf hin, dass die Wirtschaft das zweite Quartal auf einer soliden Basis begonnen hat und sendet ein ermutigendes Signal, dass sich das BIP-Wachstum nach einer moderaten Expansionsrate von 2,3 Prozent im ersten Quartal beschleunigten dürfte."

Die durchschnittlich berechneten Preise stiegen so stark wie seit Juni 2011 nicht mehr, und die Inflation hat den vierten Monat in Folge angezogen. Grund für die höheren Preise waren allerdings auf höhere Kosten zurückzuführen, die an die Kunden weitergegeben wurden.

Eine größere weltweite Nachfrage nach Rohstoffen und die kürzlich eingeführten Zölle sorgten im April für höhere Kostenbelastungen bei den Unternehmen.

May 01, 2018

