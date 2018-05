Es ist ja nicht so, dass die Aktie von Aves One bislang wegen mangelnder Aufmerksamkeit am Kapitalmarkt durchgefallen ist. Immerhin zählt Vorstand Jürgen Bauer auf den einschlägigen Small Cap-Konferenzen fast schon zum Kreis der Stammgäste. Dabei gehört Bauer erst seit September 2016 zum Vorstandsteam ...

Den vollständigen Artikel lesen ...