Volkswagen hat im abgelaufenen Monat in den USA erneut mehr Autos verkauft als im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Absatz habe insgesamt um 4,5 Prozent auf 28 794 Stück zugelegt, teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Seit Jahresanfang liegt das Plus sogar bei 8,57 Prozent./he/jsl

