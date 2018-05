Die Royal Bank of Scotland will 800 weitere Stellen abbauen. Schon im Dezember hat das britische Geldhaus 259 Filialen geschlossen.

Die Royal Bank of Scotland (RBS) will in England und Wales 162 Filialen schließen und fast 800 Stellen abbauen. Eine Überprüfung habe ergeben, dass viele der Zweigstellen zu nahe beieinander lägen, teilte die Bank am Dienstag mit. Außerdem habe sich das Verhalten ...

