Frankfurt / London - Der Kurs des Euro ist am Dienstag erstmals seit Mitte Januar unter 1,20 US-Dollar gefallen, erholte sich dann aber wieder leicht. Die europäische Gemeinschaftswährung kostete am Nachmittag 1,2000 US-Dollar. In der Nacht hatte er noch zeitweise bei 1,2084 Dollar notiert. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Montag auf 1,2079 Dollar festgesetzt.

Zum Franken liegt der Euro bei 1,1946 Franken und damit ebenfalls klar tiefer als noch am Vorabend, als der Kurs im Bereich von 1,1970 Franken lag. Derweil rückt der US-Dollar weiter in Richtung des Paritätslevels vor und steht derzeit bei 0,9956 Franken.

