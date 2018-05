New York - Die US-Aktienmärkte sind am Dienstag deutlich tiefer in den Handel gestartet. Nach einer guten Stunde sackte der Dow Jones Industrial um 1,23 Prozent auf 23 865,95 Punkte ab. Für den breit gefassten S&P 500 ging es um 0,69 Prozent auf 2629,82 Punkte nach unten. Der Nasdaq 100 verlor 0,19 Prozent auf 6593,00 Punkte.

Die an diesem Tag veröffentlichten Konjunkturdaten waren enttäuschend ausgefallen. Zudem legte die US-Währung zu, so rutschte der Eurokurs erstmals seit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...