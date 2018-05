Die große Koalition will mehr in die Zukunft investieren. Doch im neuen Haushaltsentwurf von Olaf Scholz sinken die Investitionen.

Die große Koalition hat eines versprochen: Ein Weiter-So soll es nicht geben. Deshalb wollen Union und SPD in die Zukunft investieren. Und genau das zeigt nach Regierungsangaben der neue Bundeshaushalt, der am Mittwoch vorgestellt wird. "Wir investieren in den Zusammenhalt und die Zukunft unseres Landes und nehmen unsere internationale Verantwortung aktiv wahr", heißt es auf dem vorbereiten Sprechzettel des Regierungssprechers. "So werden die Bereiche Bildung, Forschung, Hochschulen und Digitalisierung gestärkt."

Die Investitionen des Bundes, so müsste man nach dieser wohlklingenden Ankündigung meinen, werden also kräftig steigen in den nächsten Jahren. Doch aus dem Haushaltsentwurf 2018 und der Finanzplanung bis 2022, die das Bundeskabinett am Mittwoch beschließen wird und die dem Handelsblatt vorliegen, geht das glatte Gegenteil hervor: Demnach werden die Investitionen bis 2022 sinken - von derzeit 37 auf dann 33,5 Milliarden Euro.

Die Zahlen dürften Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) bei der offiziellen Vorstellung des Bundeshaushalts am Mittwoch in Erklärungsnot bringen. In seiner Partei wird Scholz ...

