LANCASTER, Pennsylvania, 1. Mai 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- OpSec Security (http://www.opsecsecurity.com/), der weltweit führende Anbieter von Lösungen, die Marken, Dienstleistungen und Umsätze sichern, erweitern und schützen, hat Diane Albano als Executive Vice President sowie Chief Sales & Marketing Officer vorgestellt.

Diane Albano ist eine der renommiertesten und am meisten gefeierten Vertriebsleiterinnen und bringt gewinnbringend mehr als 30 Jahre Erfahrung aus Führungspositionen im Vertrieb in die Leitung der weltweiten Vertriebs- und Marketingorganisation von OpSec ein. "Die tiefgreifende Führungskompetenz von Frau Albano in Bezug auf die Leitung komplexer Vertriebsorganisationen und ihre ergebnisorientierte Philosophie machen sie zur idealen Person, um den weltweiten Kundenstamm von OpSec auszubauen", sagte Richard Cremona, CEO von OpSec. "Als bekannte Vorreiterin im Vertrieb von Hightech hat Frau Albano im Verlauf ihrer gesamten Karriere einen erfolgreichen Weg dabei eingeschlagen, ihre Kunden zu unterstützen, und wir fühlen uns geehrt, dass sie nun Teil unseres Teams geworden ist."



Der beeindruckende akademische und berufliche Werdegang von Frau Albano erstreckt sich über mehr als 30 Jahre. Sie hat eine Vielzahl von leistungsstarken Vertriebsteams auf jeder Ebene geleitet, darunter zuletzt bei Ipswitch, Inc., SmartBear Inc., Deltek Inc., Fast (eine Tochtergesellschaft von Microsoft), Progress Software, Aspen Technology und Genuity. Sie war 17 Jahre lang bei der Digital Equipment Corporation als überaus erfolgreiche Vertrieblerin tätig, war in dieser Funktion für weltweite Großkunden zuständig und konnte ihre Karriere sowohl in Führungspositionen im Vertrieb als auch im Marketing vorantreiben. Da in den frühen 1980er Jahren nur wenige Frauen im Hightech-Vertrieb tätig waren, schöpfte Frau Albano ihre Motivation aus ihrer Leidenschaft, anderen - ihren Kunden - zu helfen. Als Ergebnis konnte sie im Laufe ihrer Karriere die Herzen und Köpfe vieler Menschen gewinnen.

Frau Albano hat einen Bachelorabschluss in Wirtschaftswissenschaften von der University of Massachusetts und hat am Harvard Business School Program for Management Development teilgenommen. In ihrer Freizeit ist sie mit ihrer Familie aktiv. Sie fährt Ski, spielt Golf und Tennis, betreibt Gerätetauchen und reist um die Welt.

Über OpSec Security

OpSec Security ist der führende Anbieter von Anti-Fälschungslösungen für Marken, Zahlungsverkehrkarten und staatliche Dokumente sowie Zahlungsmittel. OpSec bietet eine vollständige Reihe von Komplettlösungen, darunter hochmoderne physische Sicherheitstechnologien, Nachverfolgungsdienste für die Lieferkette sowie Online- und E-Commerce-Überwachungs- und Analysedienste für Tausende von Unternehmen in den unterschiedlichsten Branchen und 50 Regierungen weltweit. OpSec ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der OpSec Security Group Limited und betreibt Produktions- und Softwareentwicklungseinrichtungen und -laboratorien in den USA, im Vereinigten Königreich und in Deutschland sowie Vertriebsniederlassungen in Nord-, Mittel- und Südamerika, Europa und Asien. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.opsecsecurity.com (http://www.opsecsecurity.com/). Folgen Sie OpSec auf Twitter @OpSecSecurity (https://twitter.com/OpSecSecurity), Facebook (https://www.facebook.com/pages/OpSec-Security/1554096538159064?ref=aymt_homepage_panel) und LinkedIn (http://www.linkedin.com/company/46765?trk=tyah).

Ein Foto zu dieser Pressemitteilung ist verfügbar unter: http://resource.globenewswire.com/Resource/Download/dd5eecee-74d9-471a-83b8-8dfbf1b6eceb (http://resource.globenewswire.com/Resource/Download/dd5eecee-74d9-471a-83b8-8dfbf1b6eceb)

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

OpSec Security, Inc.

Branddy Spence

Director, Corporate Communications

bspence@opsecsecurity.com

+1 410 917 8943

