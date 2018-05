Mark Zuckerberg gibt sich reumütig und will den Datenskandal hinter sich lassen. Dabei sollen neue Privatsphäre-Einstellungen und 3-D-Inhalte.

"Das war ein intensives Jahr", ruft ein energetischer Mark Zuckerberg, als er um zehn Uhr Ortszeit die Bühne betritt. Gut gelaunt präsentiert sich der Facebook-Chef den über 4000 Teilnehmern von Facebooks Entwicklerkonferenz F8 in der Halle des San José Convention Center. Er wisse, die vergangenen Monate waren nicht einfach, erklärt der 33-Jährige im Hinblick auf den Datenskandal um Cambridge Analytica, den er als "riesigen Vertrauensverlust" bezeichnet. "Wir müssen sicherstellen, dass dies nicht wieder geschieht."

Doch an diesem Tag soll es um die Zukunft von Facebook gehen. Die meisten Entwickler hätten schließlich gute Motive, schmeichelt Zuckerberg seinem Publikum. Ganz anders eben als Alexander Kogan, der sich auf illegalem Wege die Daten von 87 Millionen Facebook-Fans erschlich und sie dann an die britische Datenfirma Cambridge Analytica weitergab. Doch das Netzwerk will auch zeigen, dass es aus der Vergangenheit gelernt hat.

Es stellt eine neue Funktion namens "Clear History" vor, die in den nächsten Monaten für alle Facebook-Mitglieder ausgerollt wird. Die Doppeldeutigkeit ist beabsichtigt. Mit der gleichnamigen Funktion löschen Internetnutzer ihre Browser-Historie, inklusive jener Cookies, die ihr Surfverhalten verfolgen und sammeln. Facebook zeigt seinen Fans künftig an, welche Apps und Webseiten von Drittanbietern auf ihre Informationen zugreifen und wie sie diese nutzen. Sie können die gehorteten Informationen nachträglich löschen oder unterbinden, dass Facebook die Daten speichert.

Für Facebook soll eine neue Zeitrechnung anbrechen. Statt lange über Datenschutz, Fake-News, Hass-Kommentare und Wahlmanipulation zu grübeln, verbreitet der Facebook-Chef gute Laune, scherzt, witzelt. Dem Publikum gefällt es. Immer wieder ertönt Gelächter. Etwa als auf der großen facebookblauen Leinwand ...

