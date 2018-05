Kurz nach Bekanntgabe der geplanten Mega-Fusion legt die US-Tochter der Deutschen Telekom ihre Quartalszahlen vor - und übertrifft die Erwartungen der Analysten.

Das rasante Wachstum der Telekom-Tochter T-Mobile US hat zu Jahresbeginn angehalten. Im ersten Quartal kletterte der Umsatz im Jahresvergleich um fast neun Prozent auf 10,5 Milliarden Dollar (8,8 Mrd Euro). Der Gewinn ging allerdings um 3,9 Prozent auf 671 Millionen Dollar zurück. Das teilte das Unternehmen, das in einer Mega-Fusion den Rivalen Sprint schlucken will, am Dienstag mit. Im nachbörslichen Handel stiegen die T-Mobile-US-Aktien um zwei Prozent.

Das um Sonderposten bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) wuchs um elf Prozent auf 3,0 Milliarden Dollar (2,5 Mrd Euro). Damit wurden die Erwartungen der Analysten übertroffen, was die Aktie nachbörslich steigen ließ.

Der drittgrößte US-Mobilfunker gewann nach Abzug von Kündigungen 617.000 neue Telefon-Vertragskunden unter eigener Marke hinzu.

Erst am Sonntag hatte die US-Tochter der Bonner Telekom angekündigt, in einem Milliarden-Deal die

